Giovanni Minoli | “La Rai mi ha cacciato tante volte - spesso lì comanda chi non sa nulla di Tv”

(Di martedì 23 aprile 2024)si racconta in un'intervista a Fanpage.it nel giorno in cui riceve la cittadinanza onoraria di Napoli per aver creato Un Posto al Sole. Dai faccia a faccia di Mixer a La Storia siamo Noi, passando per i reality e il Grande Fratello: "Il talk show ha impoverito la parola e la Tv".

Il 21 ottobre 1996 debuttava sulla Rai “Un posto al sole ”, la soap italiana più longeva della televisione. Il progetto nacque da una intuizione di Giovanni Minoli . Ventotto anni dopo proprio per aver idea to la serie partenopea, l’ex dirigente è diventato cittadino onorario di Napoli con una cerimonia che si è svolta Oggi al Centro di Produzione di Napoli . “Un posto al sole ”dal 1996, ha creato 7.000 posti di lavoro e Oggi è la più grande ... (ilfattoquotidiano)

Giovanni Minoli , durante la trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, risponde ad una domanda posta dal conduttore Giorgio Lauro sui bianconeri, di cui è tifoso: “Sono i grande crisi , mi pare che le vicende della famiglia Elkann-Agnelli non siano proprio entusiasmanti. E’ più in crisi la Juve che il Pd e meglio Schlein che Allegri per risolvere la crisi , almeno porta delle idee nuove, ci siamo stufati di vedere un gioco che non ... (sportface)

