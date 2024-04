Giovanissimi in campo nel ’Memorial Perini’

oggi e domani tornano in campo le Rappresentative provinciali della Federcalcio comitato di Grosseto. Due le amichevoli in programma, una per la rappresentativa Giovanissimi e una per quella Allievi. oggi all’impianto sportivo "Passalacqua" della Nuova Grosseto Barbanella in via Australia, i Giovanissimi 2010, allenati da mister Walter Trentini alle 14.30 sfideranno in amichevole l’Under 15 della Nuova Grosseto. E domani alle 14.30 al ... (sport.quotidiano)