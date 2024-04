Gioco d’azzardo - il Tar dà ragione al sindaco | a Lavena Ponte Tresa le macchinette restano spente

“LINK INSUBRIA: rete contro l’azzardo” si propone di creare una rete per contrastare l'azzardo, coinvolgendo amministratori locali in un gruppo di lavoro dedicato alla formazione continua (ilgiornale)

Gioco d’azzardo, Nave (M5S) : ” Il governo colpisce i più fragili, fondamentale contenere il fenomeno del Gioco d’azzardo” “Dopo il decreto del governo Meloni sul Gioco online, siamo estremamente preoccupati per quello che riguarderà quello ‘fisico’. La conferenza stampa che ho voluto organizzare oggi al Senato sul tema della ludopatia è stata preziosa per confrontarci e per raccogliere idee sulle proposte che faremo nell’iter legislativo ... (puntomagazine)