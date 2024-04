Ginnastica artistica - le convocate dell’Italia per gli Europei | le Fate vogliono prendersi lo scett - assente Villa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana difemminile, ha diramato le convocazioni per gli, che andranno in scena a Rimini dal 2 al 5 maggio (dopo la competizione maschile in programma questa settimana). Le azzurre si presenteranno all’appuntamento per andare a caccia del titolo a squadre dopo il trionfo di due anni fa e l’argento del 2023. Il quintetto tricolore sarà composto da Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Manila Esposito, Angela Andreoli. Asia D’Amato punterà a mettersi in bella mostra dopo il trionfo sul giro completo ottenuto nel 2022, ormai la genovese si è lasciata alle spalle l’infortunio e ha tutte le carte in regola per ben figurare. Alice D’Amato è l’attuale Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche, è reduce dal trionfo sul giro completo al Trofeo di Jesolo e può puntare ...