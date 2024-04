Ginnastica artistica - Europei 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia I Moschettieri per confermarsi campioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) L’Italia vuole essere grande protagonisti aglidimaschile, che andranno in scena a Rimini dal 24 al 28 aprile. Gli azzurri cercheranno di mettersi in bella mostra di fronte al proprio pubblico, quando ormai mancano soltanto tre mesi alle Olimpiadi di Parigi. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per distinguersi, ma quali sono ledipiù concrete per il Bel Paese in questa rassegna continentale? Iproveranno asul gradino più alto del podio della gara a squadre dopo la vittoria storica ottenuta dodici mesi fa ad Antalya. La formazione schierata dal DT Giuseppe Cocciaro è la stessa di quella capace di trionfare in Turchia: Yumin Abbadini, Lorenzo ...