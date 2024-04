Ginnastica artistica | abusi sessuali - 139 milioni di risarcimento alla Nazionale Usa

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Dipartimento di Giustizia americano ha stabilito le condizioni per chiudere il caso di Larry Nassar. L’ex medico delladidegli Stati Uniti ha abusato sessualmente di più di 100 atlete. Le vittime ora riceveranno 139di dollari comeper chiudere le cause contro l’Fbi. Tra i diversi nomi, ci sono quelli delle olimpioniche Simon Biles, Aly Raisman e McKayla Maroney. Il delegato del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato: “Queste accuse avrebbero dovuto essere prese sul serio fin dall’inizio. Anche se questi accordi non cancelleranno il danno inflitto dal signor Nassar, speriamo che aiutino le vittime dei suoi crimini a ricevere il supporto critico di cui hanno bisogno per continuare la loro guarigione”. SportFace.

