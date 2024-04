Gianna Nannini - ' ho sperimentato tutt - anche la follia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) "Hola vera, il non capire chi sei, il rendermi poi conto che se non esci da lì è finita... È stato difficile ma ci sono riuscita: la mia mente ha fattoo". Cosìsi racconta nel libro Cazzi miei che ha ispirato Sei nell'anima, la storia dell'artista, prodotto da Indiana Production e diretto da Cinzia TH Torrini, che andrà su Netflix il 2 maggio, con protagonista Letizia Toni nei panni dell'icona del rock. Il film racconta solo i primi trent'anni di. Si parte dall'infanzia ribelle e agiata fino alla consacrazione in quel 1983 che considera la sua "vera nascita". Scritto da Cinzia TH Torrini e Cosimo Calamini insieme a Donatella Diamanti e alla stessa, il film è un ...