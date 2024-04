Giacomo Trovato nuovo amministratore delegato di Genertel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024)è ile direttore generale dicon effetto dal 21 maggio. In linea con la strategia di Generali Country Italia, si legge in una nota che annuncia le decisioni del Cda, 'guideràverso nuovi obiettivi di crescita, concentrati sul digitale e sulla tecnologia per migliorare l'esperienza dei clienti del canale diretto. Questo sarà fondamentale per rendere la società sempre più agile e veloce nel soddisfare le crescenti esigenze e le aspettative sempre più sofisticate dei consumatori'. 'Sono felice di dare il benvenuto anel management di Generali Country Italia comeAd di- ha commentato ...