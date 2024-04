Genova - arrestati gli autori di una rapina da 30 mila eur - ma gli inquirenti non trovano la vittima

La squadra mobile di Genova ha arrestato una banda di georgiani - tre uomini e una donna - sorpresa in flagranza mentre stava svaligiando un appartamento nel quartiere di Albaro. Erano già alcuni giorni che gli investigatori stavano monitorando i quattro , arriva ti dalla Spagna in Liguria venerdì sco (ilgiornaleditalia)

Genova, truffa diecimila euro a coppia di anziani, polizia lo aspetta davanti al portone e lo arresta - Gli agenti della squadra mobile lo hanno arrestato mentre stava prelevando mille euro con il bancomat di una coppia di anziani che aveva appena truffato nel quartiere di San Fruttuoso, usando il solit ...informazione

Truffa del finto incidente, arrestato un trentottenne a Genova: recuperati contanti e gioielli sottratti a una coppia di San Fruttuoso - Genova – Lo scorso venerdì 19 aprile la polizia di Stato ha arrestato in flagranza dei reati di truffa pluriaggravata e utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento un uomo di 38 anni. Gli uomini de ...ilsecoloxix

Rapina in via Cesarea: 21enne tunisino arrestato dai carabinieri - Rapina in via Cesarea a Genova: 21enne tunisino arrestato dai carabinieri. La refurtiva è stata restituita al titolare responsabile della rivendita ...ligurianotizie