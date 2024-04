Genoa - Blazquez | 'Dragusin non voleva andarsene Gudmundsson partirà solo se converrà anche a noi'

(Di martedì 23 aprile 2024) Nel corso della sua lunga intervista concessa al podcast inglese, The Debrief, l`amministratore delegato del, Andres, ha parlato...

Le parole di Andres Blazquez , amministratore delegato del Genoa , sul progetto del club rossoblù. I dettagli Andres Blazquez , amministratore delegato del Genoa , ha parlato a CaughtOffside del progetto dei rossoblù. OBIETTIVI– «Quando siamo arrivati qui era un piccolo incubo, il club era vicino al disfacimento se tu guardi i numeri. Avevamo costi in eccesso per 70 milioni, avevamo quattro allenatori […] (calcionews24)

