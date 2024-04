Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 23 aprile 2024) Le forze armate russe “continueranno ad assolvere i compiti assegnati (in Ucraina) fino a che gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno pienamente raggiunti” ha affermato questa mattina ilstro della Difesa russo Serghei Shoigu in una riunione dei vertici delstero. Il Cremlino intanto ha lanciato un’operazione mediatica per convincere gli ucraini a lasciare Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, in vista di unaoffensiva. A prescindere dalla propaganda delle parti in gioco un dato è certo le truppe russe continuano a guadagnare terreno. E’ sufficiente guardare le mappe che ogni giorno vengono aggiornate, da google e dai vari Think tank occidentali, per comprendere quanto sia compromessa la situazione al fronte per Kiev. A testimoniarlo anche il crescente nervosismo dei partner della NATO, in ...