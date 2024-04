Gatti sterilizzati | ecco come scegliere l’alimentazione migliore

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 aprile 2024)gioca un ruolo fondamentale nella salute e nel benessere dei, e questo è particolarmente vero per icastrati. Dopo la castrazione, itendono ad avere un metabolismo più lento e un maggiore rischio di aumentare di peso. L’eccesso di peso può portare a una serie di problemi di salute, tra cui obesità, diabete, problemi cardiaci e articolari. Pertanto, è essenziale adottare una dieta equilibrata e adatta alle esigenze specifiche deicastrati per garantire il loro mantenimento in forma e in salute. Fattori da considerare neldeiPrima di discutere delle strategie specifiche per evitare l’aumento di peso neicastrati, è importante comprendere i fattori che ...