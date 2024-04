Galleria dell’Accademia - ritornano le aperture serali E il 25 aprile si entra gratis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 232024 - Ladi Firenze torna ad aprire le sue porte al pubblico nelle serate d’estate: a partire dal 4 giugno fino al 26 settembre, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,30) e tutti i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20,30). Un’iniziativa che è stata molto apprezzata lo scorso anno e che consente di diluire il notevole numero di presenze in, soprattutto durante il periodo di alta stagione. Le visiteconsentiranno non solo ai turisti ma anche a chi vive in città di godersi in tutta tranquillità una passeggiata notturna all’interno dellaper scoprire sotto una nuova luce le sculture di Michelangelo, ma anche i ritratti in gesso di Lorenzo ...