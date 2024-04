Funzionalità all’avanguardia e design | La cucina domestica si trasforma

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 aprile 2024) La MilanoWeek 2024 si è appena conclusa con un notevole successo di pubblico, specialmente per quanto riguarda il Fuorisalone le cui installazioni sono state letteralmente prese d’assalto. Tra i protagonisti dell’evento dipiù prestigioso dell’anno era presente Hisense che ha debuttato al Fuorisalone puntando su sostenibilità e alimentazione healthy. Tatiana Pampalone, Marketing Manager Hisense Italia, ci ha un bilancio dell’esperienza milanese e ci ha spiegato i punti di forza del brand che combina nei suoi prodottielegante con. Che cosa ha significa per Hisense partecipare per la prima volta al Fuorisalone 2024?Partecipare per la prima volta al Fuorisalone 2024 ha segnato per Hisense un nuovo capitolo nella nostra storia di innovazione e creatività. ...