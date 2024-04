Francesco Silvi consigliere Panathlon

In questi giorni si sta parlando di due misure importanti che riguardano il mondo della scuola, annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara . La prima è la stretta sull’utilizzo di smartphone e tablet alle scuole materne, elementari e medie, anche per scopi didattici. La seconda è il ritorno al sistema di valutazione tradizionale e sintetico, con una scala di gradazioni che va da insufficiente, forse gravemente insufficiente, a ... (iodonna)

Dopo il documentario Unica, l’ospitata a Verissimo e il nuovo libro, Ilary Blasi è tornata a Verissimo proprio per presentare Che stupida, in uscita il 30 gennaio, dove ovviamente parla della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Tra una domanda e l’altra Silvia Toffanin, grande amica della conduttrice dell’Isola dei Famosi, non ha potuto fare a meno di menzionare Cristiano Iovino, il famoso uomo del caffè che ha ... (caffeinamagazine)