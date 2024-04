Francesca Fagnani a Striscia - caso gioielli ed esposto del Codacons

(Di martedì 23 aprile 2024) Intercettata a Roma da Rajae Bezzaz,la Notizia ha replicando personalmente commentando l'inchiesta del tg satirico di Antonio Ricci sull'esibizione reiterata di costosidi una nota griffe a Belve su Rai2 e sui magazine. Ilè stato segnalato anche dal, che ha presentato unper fare luce sulla vicenda di presunta pubblicità occulta e violazione delle norme deontologiche. Secondo l'articolo 10 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, il professionista non può prestare il nome, la voce o l'immagine per iniziative pubblicitarie. Alaha precisato: "Posso indossare tranquillamente iperché mi vengono prestati. Esattamente come i ...

Striscia La Notizia ha messo in luce un altro caso, analogo a ciò che accadde a Lilli Guber in passato. Questa volta ad aver indossato Gioielli costosi a Belve è Francesca Fagnani la quale dovrà rispondere a delle Indagini ! Il programma televisivo ...

Per la quarta puntata di Belve Francesca Fagnani ha indossato un tubino griffato in pelle nera : ecco chi ha firmato l'abito e i gioielli scintillanti sfoggiati sul palco di Rai 2.Continua a leggere

Lory Del Santo: il dolore per la morte dei suoi tre figli e l'amore per per Eric Clapton - Una vita segnata dal dolore per la showgirl che ha dovuto fare i conti con la perdita di tre figli. Adesso è tempo di pensare al presente a fianco al suo nuovo amore, Marco Cucolo ...ilgiornale

Belve di Martedì 23 Aprile, anticipazioni su interviste e ospiti - Stasera torna Belve di Francesca Fagnani, ci attendono le interviste a Antonella Clerici, Margherita Buy e Lory del Santo!napolike

Il sesso, le canne, il cinema. Margherita Buy senza filtri a Belve - Ospite a Belve l'attrice romana ha messo da parte la sua proverbiale timidezza rispondendo alle domande pungenti di Francesca Fagnani ...ilgiornale