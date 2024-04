Frammenti del virus dell’influenza aviaria scoperti nel latte

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 23 aprile 2024)delnelRegolatori federali confermano la presenza divirali delnelpastorizzato proveniente da vari allevamenti, senza rappresentare rischi per i consumatori. IlH5N1 è stato individuato in più di 30 allevamenti dain otto stati, suscitando critiche per la lentezza nelle misure preventive da parte del Dipartimento dell’Agricoltura. Il basso rischio per i consumatori Secondo il virologo David O’Connor, ivirali nelnon presentano rischi significativi per i consumatori, poiché il materiale genetico non può ...