FOTO – Zhang sta con Calhanoglu per lo scudetto in Milan-Inter | il ricordo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024)ha festeggiato da lontano, in Cina, la vittoria dellodell’. Il suo secondo da presidente, il ventesimo complessivo del club. E stamattina ha un messaggio speciale per. E RIVINCITA FU – Aver vinto loin faccia alè una soddisfazione unica per l’. Un qualcosa di unico, irripetibile perché vale anche la seconda stella. Lo sa bene Steven, di fatto una comparsa in stagione visto che non ha mai messo piede in Italia nell’ultimo anno. Ma il presidente ha seguito dalla Cina la cavalcata della squadra di Simone Inzaghi, culminata ieri col trionfo nel derby. Dopo il messaggio mandato appena finita la stracittadina e reso ufficiale il trionfo,ha di nuovo fatto sentire la sua voce. ...