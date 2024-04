FOTO Tamponamento sulla Telesina - quattro i veicoli coinvolti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoa catena questo pomeriggiostatale 372 all’altezza dello svincolo di Paupisi. E’ probabile che a causare lo scontro sia stata la limitazione al traffico a senso unico alternato in un tratto regolato da un impianto semaforico, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria di un viadotto.: due camion e due autovetture ma per fortuna, contrariamente a quanto la dinamica poteva fare suppore, soltanto una persona è rimasta ferita non in maniera grave. Il ferito è stato trasportato in ospedale dal 118.statale, in entrambi i sensi di marcia si è creata una fila lunghissima. Sul posto per i rilievi i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da ...