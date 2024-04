Formazioni ufficiali Lazio Juve - le scelte di Tudor e Allegri

L’Arsenal ha reagito bene all’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco andando a prendersi tre punti al Molineux ed ora ha la chance di mettere pressione sulle due grandi rivali nella lotta per il titolo che giocheranno il 24 ...

Lazio e Juventus si sfidano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata la Juve ha vinto 2-0. diretta TV in chiaro su Canale 5.Continua a leggere

Lazio-Juventus, le Formazioni ufficiali di Coppa Italia - Le Formazioni ufficiali di Lazio-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma questa sera alle 21. Si riparte dal 2-0 per i bianconeri ...gianlucadimarzio

LIVE Lazio-Juventus: la partita in diretta - Tudor opta per il ritorno di Romagnoli al centro della difesa e apporta alcune modifiche a centrocampo. Anche se Immobile è disponibile, non è ancora al massimo della forma, quindi Castellanos sarà il ...footballnews24

TJ - LAZIO-JUVENTUS - Le Formazioni ufficiali: bianconeri con Chiesa-Vlahovic - Juventus (3-5-2) - Perin; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Djaló, Miretti, Weah, Alcaraz, ...tuttojuve