Fondazione Crt - Palenzona si dimette | Non posso tollerare maldicenze

(Di martedì 23 aprile 2024) Il presidente dellaCrt Fabriziosi è dimesso. Lo si apprende da fonti qualificate. Ieri si era dimesso il segretario generale Andrea Varese, sostituito ad interim da Annapaola Venezia. Il braccio di ferro trae gli organi di vertice dellaCrt era ormai in corso da giorni e con il passare delle ore è sembrato evidente che fosse molto difficile ricomporre le profonde divergenze Segui su affaritaliani.it

Dopo giorni di tensione alla Fondazione Crt, Fabrizio Palenzona, si è dimesso dal suo ruolo di presidente . La scelta, spiega Repubblica Torino, è maturata dopo l’ultimo cda della Fondazione , uno dei principali azionisti di Unicredit. Collegato in videoconferenza Palenzona ha preso atto della ... (open.online)

fondazione Crt, le denunce che il Tesoro non può più ignorare - Le gravi accuse mosse dal presidente palenzona nella sua lettera d'addio ... si distribuiscono reciprocamente cariche e prebende contro ogni criterio come se la fondazione fosse cosa loro. Davvero ...ilgiornale

fondazione Crt, palenzona si dimette. Continua lo scontro sui patti occulti - "Ho sempre onorato e servito la fondazione per quasi 30 anni pur non avendo negli ultimi 25 rivestito ruoli istituzionali – ha scritto palenzona annunciando le dimissioni –. Posso affermare che tutti ...quotidiano

fondazione Crt, il dopo palenzona e le partite in Generali e Cassa Depositi e Prestiti - Più locale e meno nazionale, più leggera sulle grandi partite finanziarie, l’ente torinese non sarà più quello di prima. Gli stakeholder locali già al lavoro per individuare un successore super partes ...corriere