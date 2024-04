Fiuggi Imprenditore Maurizio Cocco recluso in Costa d’Avario - i nuovi sviluppi della vicenda

Fiuggi – Nel secondo giorno dello sciopero della fame, Maurizio Cocco, di Fiuggi, recluso dal giugno 2022 ingiustamente ed in condizioni disumane – secondo la famiglia – nel carcere di Abidjan, in Costa d’Avorio – è stato colpito da un malore ed il suo quadro clinico è “notevolmente precipitato”. A renderlo noto è la moglie […] L'articolo Fiuggi / Imprenditore Cocco detenuto in Costa d’Avorio: malore con l’inizio dello sciopero della fame ... (temporeale.info)

Fiuggi – Non è stato dei migliori lo stato d’animo nella famiglia Cocco a Fiuggi quando i telegiornali italiani hanno annunciato, in occasione della visita della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti, del ritorno in Italia di Chico Forti, l’Imprenditore trentino condannato all’ergastolo per un omicidio per il quale si è sempre dichiarato estraneo (dal […] L'articolo Fiuggi / Imprenditore detenuto in Costa d’Avorio: niente scarcerazione, ... (temporeale.info)