Fitti mai riscossi - ‘buco’ di 283 mln nelle casse del Comune di Napoli | primi 15 inviti a dedurre

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAmmonterebbero a oltre 283 milioni di euro i crediti, in buona parte inesigibili, relativi agli afdel patrimonio immobiliare che ildivanta ma che non ha incassato e probabilmente mai inrà: la vertiginosa cifra è emersa nel corso di una indagine della Procura della Corte di Conti della Campania, guidata dal procuratore Antonio Giuseppone (sostituti Davide Vitale e Ferruccio Capalbo), che oggi ha portato alla notifica di 15nei confronti di dirigenti comunali e dellaServizi per un presunto danno erariale stimato in oltre un milione di euro. I locali commerciali, in questo caso, sarebbero una decina, distribuiti tra il centro e le periferie. Sarebbero situati in via Bronzi di Riace a ...