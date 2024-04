Firenze - Drusilla Foer in scena con ‘Venere nemica’ Al via le prevendite

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 -si prepara a fare tappa a, al teatro Puccini, portando in. Da giovedì 28 novembre a mercoledì 4 dicembre ore 21, domenica ore 16.45 (lunedì 2 dicembre riposo). La replica di giovedì 28 novembre è riservata agli abbonati della stagione teatrale 2024/2025. L’abbonamento sarà in vendita a partire da giugno 2024. La prevendita dei biglietti inizia dalle ore 12 del 23aprile. Venere, Dea della bellezza e dell’amore esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità, ...

