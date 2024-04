Fiorentina-Roma in 60 secondi #corti

Brutte notizie in casa Fiorentina: a fine stagione potrebbe esserci l’Addio alla Viola. Per lui spunta l’ipotesi Roma insieme a De Rossi. Non arrivano buone notizie per i tifosi della Fiorentina: a poche settimane dalla fine della stagione arriva l’ufficialità del suo Addio. L’annuncio arriva in un momento decisivo per la Viola che, dopo la qualificazione alle semifinali di Conference League giovedì scorso, punta ad arrivare in finale per il ... (rompipallone)

Ancora una sconfitta per la Salernitana, decisive la reti di Kouamè e Ikone che siglano il successo esterno della Fiorentina di Italiano. La squadra di Colantuono è ormai condannata alla retrocessione, si attende solo l’aritmetica che potrebbe arrivare già il 25 di aprile, quando Udinese e Roma recupereranno i venti minuti mancanti della loro sfida. Infatti se l’Udinese dovesse in extremis battere i giallorossi di De Rossi, la retrocessione ... (sportface)

Niente festa giallorossa per oggi. La Roma non va oltre lo 0-0 al Viola Park contro la Fiorentina nella quinta giornata della poule Scudetto di Serie A femminile. Nel giorno del rinnovo contrattuale di Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football, la squadra capitolina manca l’appuntamento con l’aritmetica del secondo tricolore consecutivo. La Roma – che ha perso nel riscaldamento Manuela Giugliano – nel prossimo turno cercherà di ottenere la ... (sportface)

La qualificazione di Roma, Atalanta e Fiorentina contiene un messaggio importante, sul quale il nostro calcio dovrebbe riflettere: l’unione fa la forza. El pueblo unido può ottenere risultati importanti per l’intero sistema. Nel caso specifico, è stato centrato il traguardo di un posto in più nella prossima Champions, riservato alla quinta squadra della classifica finale della Serie A 2023-2024. Un club in più si traduce in risorse aggiuntive ... (ilfattoquotidiano)

Cinque squadre nella super Champions del prossimo anno. Ma, grazie agli exploit di Atalanta e Roma in Europa League, potrebbero addirittura... (calciomercato)