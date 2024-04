(Di martedì 23 aprile 2024) «Tempo un po' grigio, ma l’umore è sempre alto!». A un giorno dalla 100/a puntata di Viva Rai2!, le ripercussioni del caso Scurati in Rai continuano ad essere argomento di discussione eleggendo i giornali commeta: "Si parla di faida in Rai, la faida dei Teleani. Noi tutti siamo Teleani - scherza - Sono questi, eccoli schierati: Giampaolo Rossi,ttore generale, Paolo Corsini...

“Tempo un po’ grigio, ma l’umore è sempre alto!”. Le ripercussioni del caso Scurati in Rai continuano ad essere argomento di discussione e satira da parte di Fiorello che, durante il suo Viva Rai 2, leggendo i giornali ha commentato: “Si parla di ...

Il “caso Scurati” continua a tenere banco in Rai e anche a “Viva Rai 2”. Fiorello ha commentato: “Si parla di faida in Rai, la faida dei Tele Meloni ani. Noi tutti siamo Tele Meloni ani. Sono questi, eccoli schierati: Giampaolo rossi, dire ttore ...

News tv. Nella puntata di oggi, 23 aprile, di “Viva Rai2!”, Rosario Fiorello è torna to sul caso dello scrittore Scurati e ha lanciato una frecciatina al Governo di Giorgia Meloni . Lo showman si è anche allacciato alle polemiche che hanno travolto ...

Fiorello e l'agenda Meloni: andrà dal logopedista per imparare a dire antifascista - «Tempo un po' grigio, ma l’umore è sempre alto!». A un giorno dalla 100/a puntata di Viva Rai2!, le ripercussioni del caso Scurati in Rai continuano ad ...gazzettadelsud

Fiorello e la finta agenda della Meloni: “Andare dal logopedista per riuscire a dire ‘antifascista’” - Nella puntata di VivaRai2! di martedì 23 aprile Fiorello ha commentato, ovviamente, le faide in Rai per poi leggere l’agenda (fittizia) della Meloni ...rumors

Fiorello sulla Meloni: "Per dire antifascista deve andare dal logopedista" - Fiorello ironizza su Giorgia Meloni "antifascista" e tira in ballo il caso Scurati e quello di Marco Liorni. In diretta su VivaRai2, Fiorello ha ironizzato su Giorgia Meloni. A detta dello showman ...notizie