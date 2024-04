Festival della corsa - gare da 6 a 48 ore

Sono stati tre giorni intensi, impegnativi e costruttivi, quelli appena passati. A Torino è andato in scena Disquisito, la prima edizione di un progetto costruito a sei mani dal nostro giornale in collaborazione con Il Post, sostenuto e prodotto da Mercato Centrale, per dare il via ai festeggiamenti dei suoi primi dieci anni. Ci siamo emozionati cantando con Neri Marcorè, abbiamo riflettuto con Walter Veltroni e con Michele Serra. Abbiamo ... (linkiesta)

Dal 1mo al 5 maggio la compagnia Oplas, Centro regionale della Danza Umbria, parteciperà in Tunisia al Festival del Sahara a Kebili, città oasi nella regione centrale, tenendo un laboratorio di danza contemporanea presso la Casa della gioventù ed offrendo un contributo coreografico dedicato alla Palestina, creato appositamente per la manifestazione. Mario Ferrari, codirettore artistico della compagnia Oplas, racconta che per l’evento di ... (strumentipolitici)

Di seguito il comunicato: Il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca tocca il traguardo della cinquantesima edizione con un calendario di 21 giorni ricco di eventi, dal 17 luglio al 6 agosto 2024. Con tre titoli d’opera, concerti, incontri, spettacoli di prosa, giornate di studio, una mostra e la proiezione di un documentario inedito, per un totale di trenta appuntamenti, il Festival, fra le più antiche manifestazioni estive dedicate ... (noinotizie)

In un'epoca dominata da pixel, tablet e intelligenza artificiale, sembra quasi un atto di ribellione. Eppure, il mondo della calligrafia non solo resiste, ma rilancia con forza, dimostrando che la bellezza e il valore del segno tracciato a mano restano ineguagliabili. L'articolo Nelle Marche ecco il festival della calligrafia e della scrittura manuale: “Il gesto grafico si impara nella prima infanzia, il ruolo degli insegnanti è fondamentale” ... (orizzontescuola)

Sono stati tre giorni intensi, impegnativi e costruttivi, quelli appena passati. A Torino è andato in scena Disquisito, la prima edizione di un progetto costruito a sei mani dal nostro giornale in collaborazione con Il Post, sostenuto e prodotto da Mercato Centrale, per dare il via ai festeggiamenti dei suoi primi dieci anni. Ci siamo emozionati cantando con Neri Marcorè, abbiamo riflettuto con Walter Veltroni e con Michele Serra. Abbiamo ... (linkiesta)