Festeggia il Sant’Agostino

(Di martedì 23 aprile 2024) Ha staccato il biglietto per la permanenza in categoria il, che ha vinto lo scontro diretto con la Savignanese. Si è giocato davanti a 700 spettatori, molti dei quali presenti allo stadio per partecipare al pomeriggio biancoverde, con la sfilata allo stadio di tutti i piccoli calciatori del settore giovanile, che poi hanno fatto un tifo indiavolato durante la partita. I ramarri hanno vinto di misura, con gol partita di Gherlinzoni, che si è sbloccato proprio nella gara più delicata. "Ha risposto presente nella partita più importante dell’anno – è il commento del direttore sportivo Marco Secchieroli – La Savignanese contro di noi si giocava le residue speranza di evitare la retrocessione, ha giocato con grande determinazione, ma ha trovato unagguerrito, che ha risposto colpo su colpo e ha trovato un super Costantino, ...