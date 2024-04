Fermato collaboratore parlamentare del partito di estrema destra tedesco Adf | è spia della Cina

È svolta nell’omicidio di Napoli avvenuto il 12 marzo. Gli agenti della Polizia del capoluogo, lunedì 8 aprile, hanno fermato il presunto killer di Salvatore Coppola, 66enne ingegnere ed ex collaboratore di giustizia, ucciso durante un agguato di camorra nel quartiere partenopeo di San Giovanni a Teduccio. La persona finita in manette, come riporta Il Mattino, è un 64enne già noto alle forze dell’ordine. Il fermo è stato eseguito per omicidio ... (tg24.sky)