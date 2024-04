Fedez e Chiara Ferragni divorzio social | C’entra molto probabilmente Naska

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 aprile 2024)si stanno separando e ora hanno anche smesso di seguirsi sui. Non solo: hanno eliminato anche ogni tag nelle foto in cui sono insieme, quindi uno dei due potrebbe aver bloccato l’altro. La pagina di TrashItaliano ha postato su “X” una foto in cui mostra i followers e seguiti dell’ex coppia più famosa d’Italia, rendendo chiaro l’addiotra i due. Il post ha guadagnato moltissimi like in poche ore e gli utenti si sono “sbizzarriti” nei commenti. Molti hanno un occhio di riguardo verso i figli: “Ma sono ridicoli, per avere più di 30 anni a testa la stanno gestendo veramente male. A maggior ragione perché hanno dei figli”, scrive un utente. Altri sostengono ancora che sia tutto fatto per visibilità: “Lo sapete, vero, che è tutto marketing studiato a tavolino?”. ...