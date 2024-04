Federico deluso da alcuni ex gieffini | Falsi - doppiogiochisti

(Di martedì 23 aprile 2024) Uscito dalla casa del Grande FratelloMassaro ha capito che nonostante avessero tentato di allontanarlo da Vittorio, alla fine Menozzi è tra i pochi che nel reality ha sempre tenuto a lui. Adesso che è fuori dal GF il modello sta vivendo la sua amicizia con Vittorio, mentre ha allontanato diversi exche l’hannoe ieri su Instagram ha svelato alcune delle cattiverie che ha subito da queste persone. Massaro però – per non creare catfight – non ha fatto nomi. “Cosa non mi è piaciuto degli exche mi hanno? Il doppiogiochismo, la finta amicizia, parlare alle spalle, prendere in giro, essere finti, inventare cose, fare un sacco di dinamiche finte mettendosi d’accordo con altre persone. Usciti dal GF questi di cui parlo hanno fatto di peggio, sono spariti, se non il ...

Federico Massaro ha avuto un forte sfogo a seguito della diretta di lunedì 19 febbraio 2024 del Grande Fratello, durante la quale è risultato uno dei più votati dagli inquilini, finendo in nomination e rischiando l’eliminazione. E così ha mostrato ancora una volta di non aver preso bene il comportamento di molte persone che reputava amici e ciò che ha fatto ha spiazzato i telespettatori e i concorrenti che hanno assistito alla scena. Simona ... (anticipazionitv)

Molti ex gieffini tornati alla loro vita quotidiana (spoiler: nessuno ha avuto problemi ad andare al cinema o da Zara, non ci sono state orde di fan ad assalirli) hanno pensato di rimanere in contatto con i loro follower rispondendo alle domande su Instagram. Giovedì sera Federico Massaro tra le tante cose ha rivelato di aver perso i contatti con Greta Rossetti, che però dentro la casa di Cinecittà era una sua “amica”. “Se la sento? L’ho ... (biccy)

Federico Massaro dopo la fine del Grande Fratello 2023 è rimasto amareggiato dal comportamento di alcuni suoi ex coinquilini, su tutti Greta Rossetti, che non gli avrebbe risposto ad alcuni messaggi. I due avevano costruito un bel rapporto nella casa nonostante qualche nomination a vicenda, ma il modello ha rivelato che deve ancora capire alcune persone fuori dal gioco, compresa la fidanzata di Sergio D’Ottavi. Intanto, Federico si consola con ... (anticipazionitv)

Con la fine del Grande Fratello , anche i rapporti tra gli inquilini che si erano formati nella Casa più spiata d’Italia sono inevitabilmente cambiati. Il ritorno alla normalità ha fatto sì che gli ex gieffini potessero riprendere in mano le rispettive vite e valutare anche le amicizie nate nel reality. E’ successo anche a Federico Massaro , il quale ha confidato di essersi aspettato degli atteggiamenti diversi da parte di alcuni ex ... (blogtivvu)

