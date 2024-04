Farina Ania | Tema Ia al centro del dibattito pubblico - privato e istituzionale

Assicurazioni : Farina - per Ania innovazione è al centro di priorità Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Sono pochi settori del mondo produttivo in Italia e in Europa capaci di pensiero strategico come il nostro che, per mission, si occupa da sempre di prevenzione e protezione da rischi futuri". Così ...

Assicurazioni : Farina - per Ania innovazione è al centro di priorità (Adnkronos) – "Sono pochi settori del mondo produttivo in Italia e in Europa capaci di pensiero strategico come il nostro che, per mission, si occupa da sempre di prevenzione e protezione da rischi futuri". Così Maria Bianca Farina, Presidente ...