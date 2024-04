Faremo dimettere Emiliano Il centrodestra vuole il colpaccio in Puglia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Trainato dalle fughe di notizie sull'inchiesta Bari, ilprova a riprendersi la roccaforte. I gruppi consiliari di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e LaDomani chiedono le dimissioni del governatore Michele. Pronta anche una mozione di sfiducia, che, come annunciato in una conferenza tenutasi ieri, verrà depositata nella mattinata di domani. Secondo l'opposizione, il centrosinistra non avrebbe i numeri per governare in Regione dopo gli adii al gruppo dem da parte di Michele Mazzarano e Anita Maurodinoia, delle dimissioni del capogruppo di «Con» Giuseppe Tupputi e soprattutto dell'uscita del M5S, chiamato dai salviniani a firmare il documento presentato dalla minoranza. A gettare, poi, benzina sul fuoco il famoso sms dell'ex presidente dell'agenzia regionale Arti Alfonso ...