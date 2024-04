Famiglia intossicata in casa dal monossido - anche due bimbi di 3 e 8 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024) Novellara (Reggio Emilia), 23 aprile 2024 - Unacomposta da genitori e due bambini di 3 e 8è stata trasportata in serata alla camera iperbarica dell'ospedale di Fidenza in seguito a una intossicazione dadi carbonio, che è stata rilevata in seguito all'intervento del personale del soccorso sanitario intervenuto ieri sera in una abitazione in centro a Novellara. Inizialmente sembrava trattarsi di un malore di uno dei componenti la, che si stava riprendendo. Ma all'arrivo dei soccorsi è stato evidenziato un malessere generalefra gli altri componenti del nucleo familiare. Ed è emersa l'ipotesi dell'intossicazione da gas, molto probabilmente dovuto a un problema tecnico alla caldaia dell'abitazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce rossa di ...