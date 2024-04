Falsi Picasso verso Dubai - il perito stabilirà l’autenticità delle 36 opere

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà unnominato dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma Francesco Patrone a stabilireo meno36disequestrate nel gennaio 2018 a Salerno dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale al collezionista di Nocera Inferiore (Salerno) Marcello Santelia, 77 anni; per il pubblico ministero Santina Lionetti, che ha chiesto il rinvio a giudizio di Santelia contestando i reati di detenzione dicontraffatte e ricettazione, lesarebbero false e ciò sulla base di una consulenza di parte. Di diparere i difensori del 77enne, Salvatore Nocera e Giuseppe Spagnuolo, che hanno presentato la loro consulenza che confuta quella dell’accusa; i legali hanno ...

