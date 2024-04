Fabio Ghizzoni appende le scarpe al chiodo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024) . A 45 anni, dopo oltre 250 reti segnate tra Prima, Seconda e Terza categoria, l’attaccante ha giocato l’ultimo spezzone con la maglia del Fosdondo nella sfida col Corcagnano, persa 2-1 dai correggesi. E sono stati in tanti, tra gli ex compagni di squadra, a non far mancare il loro apporto all’ultima uscita di un giocatore che ha legato la sua carriera principalmente al San Prospero Correggio, di cui è stato bandiera e capitano. "Volevo ringraziare tutti per essere stati qui oggi – ha detto emozionato a fine gara (al centro della foto) – in particolare mio papà Alberto e mio fratello Nicola. Ho avuto la fortuna, nella mia carriera, di segnare in una partita sia col primo che col secondo. Senza dimenticare, ovviamente, mia figlia Rachele e mia mamma Marina". Non è mancata una battuta sul papà, che lo ha allenato per tanti anni: "Oggi il numero 6 avversario ci diceva "ma il vostro ...