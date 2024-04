F1 - team propongono cambio in ripartizione punteggi | ipotesi punti fino al dodicesimo posto

(Di martedì 23 aprile 2024) Ultimamente nell’orbita Formula 1 si è ipotizzato un nuovo sistema didelo che, ad oggi, sembra stia ottenendo il supporto necessario per essere ideato e approvato, con iprincipali di categoria che difficilmente bloccheranno questa modifica. Come rivelato in esclusiva da Motorsport.com, durante il Gran premio di Cina, idi F1 hanno discusso con la FIA e la FOM l’idea di rivedere il sistema diper il 2025, offrendo la possibilità di prendereal 12esimo. Questa nuova proposta è stata pensata per facilitare imeno abbienti e con prestazioni inferiori di dire la loro nella lotta a centro gruppo, con la zonache arriverebbe sino al 12esimo ...

Un brunch 'all you can share' nel lusso e con vista mozzafiato sul Lago di Como Ecco dove e come funziona: ...5 maggio dalle ore 11 alle ore 15 gli Executive Chef Matteo Corridori e Robert Moretti propongono ... composto da ragazzi provenienti dal Lago di Como tutti molto giovani, come il team di MUSA, che ...

Microsoft, partnership con Artemide e nuovi Surface for Business: I nuovi Surface e la collaborazione tra Artemide e Microsoft Artemide e il Design team di Microsoft ... Le caratteristiche di Surface Pro 10 for Business e Surface Laptop 6 for Business propongono altre ...