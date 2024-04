Ex dipendente si vendica rubando il materiale della ditta dal TIR | furto da 5 000 euro

(Di martedì 23 aprile 2024) Voleva rubare un carico di merce da un tir di unaper la quale lavorava. Ma è stato colto sul fatto dai Carabinieri: la vicenda in provincia di Roma. I Carabinieri intervenuti sul posto – Foto non collegata al fatto -(ilcorrierecitta.com)Computer e attrezzi da giardino, più altri articoli di varia natura. L’uomo stava accuratamente selezionando il carico da portare via quando è stato beccato in flagrante dai Carabinieri che, poco prima, erano stati allertati per un “in corso su un TIR di una società di trasporti“. Il 43enne, questa la sua età, è stato trovato ancora a bordo del mezzo pesante e per questo è stato arrestato. Exdi trasporti arrestato pera Fiano Romano La segnalazione è scattata nel territorio di Fiano ...

