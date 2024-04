Evento Apple il 7 maggio È il momento dei nuovi iPad con schermo OLED?

Ottima notizia per quanto riguarda il WWDC24 , Apple annuncia ufficialmente l’ evento che si terra all’ Apple Park dal 10 al 14 Giugno! Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati Apple , il WWDC24 , si terrà dal 10 al 14 Giugno all’ Apple ...

Apple, Evento speciale il 7 maggio: nuovi iPad Pro in arrivo - Apple ha annunciato un Evento speciale online per il 7 maggio 2024 alle ore 7 am PT: potrà essere seguito sul sito dell’azienda e sull’app Apple TV ...01net

Apple marca novo Evento para 7 de maio para apresentar novos iPads - Bem ao estilo da Apple, o convite com a data é acompanhado de uma sugestiva imagem de uma mão como uma caneta digital associado ao desenho livre no iPad.tek.sapo.pt

Apple annuncia un Evento per il 7 maggio: arrivano i nuovi iPad - Tra due settimane Apple presenterà gli iPad Air e Pro di nuova generazione (e forse anche nuovi accessori): confermato l'Evento del 7 maggio.ilsoftware