Evacuato Hotel Barberini a Roma | Esalazioni tossiche - cloro dalla piscina della spa - 8 intossicati - VIDEO

sono otto le persone rimaste intossicate all’interno del l’hotel Barberini , nel centro di Roma . Sul posto anche i vigili del fuoco che assieme alla polizia locale stanno evacuando l’edificio in via Rasella. Chiusa al traffico la via del l’hotel un ...

Sono 8 le persone soccorse, al momento, all’hotel Barberini , al centro di Roma , per esalazioni legate presumibilmente al cloro della spa. Cinque sono state trasportate in ambulanza dal 118 in vari ospedali, tre quelle con sintomi lievi che avrebbero ...

