Europee - Basilicata e Schlein | le ultime in diretta da Montecitorio VIDEO

AGI - testa e cuore alle europee , senza fare di Piemonte e Basilicata la battaglia della vita. Nel Partito Democratico si moltiplicano le voci di dirigenti che chiedono alla segretaria di non ripetere l'errore fatto in Abruzzo, dove il voto regionale è stato "caricato di una aspettativa eccessiva". Il risultato è che nella regione il partito ha raddoppiato il consenso e, nonostante questo, si trova a dover fare l'analisi di una sconfitta ... (agi)

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: Europee , Regionali Basilicata , caso Scurati e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Antonio Scurati – Notizie.com – © Ansa Interviste e video a cura della nostra inviata Luigia Luciani L'articolo Europee , Regionali Basilicata e caso Scurati : gli aggiornamenti in diretta [VIDEO] proviene da Notizie.com. (notizie)

Basilicata, il boom del centro e la «vendetta» di Pittella: così l’ex governatore del Pd ha fatto vincere Bardi - Il recordman ex di sinistra fa il pieno di preferenze con Azione. E l’altro ex dem Polese trascina la lista dei renziani. Ecco come le due liste hanno sfiorato il 15% ...corriere

Le elezioni in Basilicata. Il campo largo È nel centrodestra. Bardi stravince, nuovo flop Pd-M5s - Il presidente uscente riconfermato anche con i voti di Azione e Italia viva. Affluenza sotto il 50%. Centrosinistra spazzato via dopo il disastro delle candidature proposte e poi cancellate.quotidiano

Italia, Senato vota su gruppi pro vita nei consultori: polemiche su aborto in decreto Pnrr - Si vota in Senato sull'accesso di gruppi anti-abortisti nei consultori. Polemiche sull'inserimento dell'aborto in un emendamento al decreto sul Pnrr. Posta la fiducia: approvazione scontata come già a ...it.euronews