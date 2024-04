Esalazioni tossiche - evacuato hotel in centro a Roma

(Di martedì 23 aprile 2024) E' in corso l'evacuazione di unin via Rasella, aldi, per presunte. Lo riferisce la polizia locale. Al momento risultano 4 persone intossicate, che sono ricorse alle cure mediche. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la viabilità della zona. E' stato chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella.

cinque persone sono rimaste intossicate all’interno di un hotel al centro di Roma e sono state trasportate in ospedale. Uno di loro, secondo quanto riporta La Repubblica, è in codice rosso. I vigili del fuoco hanno accertato che i cinque , che sono dipendenti dell’ hotel , sono rimasti vittima di esalazioni riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della della Spa al piano inferiore dell’albergo. Vigili del fuoco e ... (tpi)

(Adnkronos) – Paura in centro a Roma , dove un albergo in via Rasella è stato evacuato per precauzione dopo che alcune persone hanno riferito di presunte esalazioni tossiche . cinque , apprende l'Adnkronos, le persone intossicate dalle esalazioni sprigionatesi in un locale tecnico dell' hotel e riconducibili al cloro utilizzato per la piscina della spa. Per ragioni di […] L'articolo Roma , allarme in hotel del centro per esalazioni tossiche : cinque ... (webmagazine24)

13.23 evacuato nel centro di Roma l' hotel Barberini, per una fuga di sostanze tossiche che ha portato in ospedale otto persone.L' hotel si trova nel pieno centro della Capitale, in via Rasella. Per gli otto ricoverati in ospedale, difficoltà respiratorie e forte bruciore agli occhi. Uno degli intossicati in codice rosso ma non in pericolo di vita. Dai primi accertamenti è emerso che Esalazioni tossiche si sono sprigionate dal locale tecnico ... (televideo.rai)

