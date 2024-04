Errigo e Tamberi - due bandiere di rinascita | Un onore rappresentare l’Italia ai Giochi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Gianmarcoed Arianna: saranno loro a portare la bandiera italiana alla cerimonia di apertura deidi Parigi il prossimo 26 luglio, sul battello lungo la Senna. Ieri il Coni ha ufficializzato la nomina di due atleti che non sono solo campioni capaci di vincere un oro olimpico (requisito necessario secondo la regola non scritta del Coni, con buona pace di chi voleva Sinner). Sono anche due simboli di ripartenza: Gimbo è tornato grande dopo un bruttissimo infortunio, Arianna ha vinto i mondiali pochi mesi dopo aver messo al mondo due gemelli. Gimbo ha vinto la concorrenza dell’amico Paltrinieri, che per uno strano intreccio del destino è fidanzato con un’altra campionessa di scherma, la spadista Rossella Fiamingo. Che ha subito postato un messaggio per incitare il compagno, al quale Gimbo ha messo un ’cuore’ perché ...