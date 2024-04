Enna - pulmino si ribalta in autostrada | 7 ferit - due molto gravi

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Sette persone sono rimastee, con due di esse trasportate tramite elisoccorso agli ospedali di Catania e Caltanissetta, a seguito di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio sull’A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Mulinello e Agira (EN). La circolazione in direzione Catania è stata interrotta per diverse ore a causa dell’incidente. Dalle prime indagini, sembra che l’incidente che ha coinvolto un minibus sia stato causato da un guasto autonomo, probabilmente dovuto a uno pneumatico bucato. Le ragioni esatte sono attualmente oggetto di indagine. Sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco di Leonforte (En) edsono impegnati nelle operazioni, insieme a quattro ambulanze oltre ai due elicotteri. Le condizioni dei due individui trasportati in elisoccorso sono descritte come ...

Incidente stradale sulla A19 Palermo-Catania, coinvolto un pulmino della Comunità di San Gregorio di Catania - Nel pomeriggio di domenica, 21 aprile 2024, di ritorno dalla Festa Giovani del Movimento Giovanile Salesiano tenutasi a ...lavalledeitempli

Enna, pulmino si ribalta sulla A19: sette feriti, due gravissimi, ma non in pericolo di vita - L'incidente sulla A19 in direzione Catania tra gli svincoli di Catenanuova e Agira ha provocato il ferimento di sette persone, due in gravi condizioni: l'intervento dell'elisoccorso ...notizie

Incidente A19, Salesiani: "I sette feriti stanno bene e non sono in pericolo di vita" - L'incidente ieri pomeriggio in direzione Catania tra gli svincoli di Catenanuova e Agira ha coinvolto un pulmino di una comunità alloggio minori ...rainews