Endless - Lov - anticipazioni 26 aprile | Onder viene investito da un’au -o, Kemal aggredito

(Di martedì 23 aprile 2024), Love,26: nuova emozionante puntata. Oltre ade a, rivedremo Nihan, Emir, Leyla, Tufan ed altri personaggi., Love,26: Zeynep diserta una cena con Emir. Asu creerà l’ennesima frattura tra Nihan e? Zeynep screenshot @love (Foto da Facebook)Emir continua a tessere la sua tela nei confronti di Zeynep e propone di uscire insieme a cena. Tuttavia la Soyedere inconterà per caso Salih, che la riporterà a casa. Il giovane scoprirà tutto? Asu screenshot di @love (Foto di Facebook)Asu incontra Nihan e le dice di aver dormito con, mentre a lui dice il contrario: i due ex fidanzati affronteranno ...

Nuovo appuntamento oggi – martedì 23 aprile – con la soap turca Endless Love . Nella puntata odierna Kemal rassicura Nihan: né lui né Salih hanno denunciato Ozan per l’incendio della barca, benché un Video lo incrimini. Poi Kemal insiste per capire ...

Endless Love, episodi turchi: Kemal fugge con Nihan, Zeynep è incinta e li tradisce - Zeynep penserà di portarlo dalla sua parte rivelandogli dove si sono rifugiati Kemal e Nihan. Kozcuoglu si presenterà alla porta della moglie e minaccerà di fare del male a Kemal e a tutta la sua ...it.blastingnews

Endless Love anticipazioni dal 29 aprile al 4 maggio: Kemal viene accoltellato - Le anticipazioni di Endless Love dal 29 aprile Tensione altissima nelle puntate della prossima settimana della soap turca. Si parte con Emir e Galip che ...lanostratv

Endless love, anticipazioni 1ª serie: Emir e Ozan arrestati per il delitto di Linda - Emir ha appena scoperto che Asu è la sua sorella segreta. È stato il signor Hakki a far sì che ciò accadesse, decidendo poi di scomparire nel nulla. All'uomo, in realtà, non resta tanto da vivere, ...it.blastingnews