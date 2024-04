Empoli - la corsa salvezza inizia a delinearsi Sarà una sfida a tre fino all’ultimo punto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) di Simone Cioni A 450 minuti dal termine di questa Serie A, laallaresta estremamente avvincente e quanto mai ingarbugliata, con ogni giornata che vede sorpassi e contro sorpassi. Tuttavia l’ultimo turno, il trentaduesimo, ha reso leggermente più fluida la situazione con una squadra che sta provando a staccarsi dal gruppone di 7 formazioni che, usando una metafora ciclistica, stanno affrontando l’ultima salita prima del traguardo. Dando ormai per spacciata la Salernitana, già venerdì prossimo potrebbe arrivare la matematica retrocessione, il Lecce prova la fuga per non dover più guardarsi indietro con troppa preoccupazione. Dopo gli ultimi 2 successi di fila proprio controe Sassuolo (i neroverdi restano a meno 3 dalladiretta, ma le sensazioni per il team di Ballardini non sono buone ...