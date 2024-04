Emiliano Sala - il Cardiff chiede un mega risarimento al Nantes

Il Cardiff City, a seguito della Morte di Emiliano Sala, chiederà un maxi risarcimento di oltre 120 milioni di euro al Nantes. Questo è quanto riportato da L’Equipe, che spiega come il processo che vede di fronte le due compagini vada avanti nonostante siano passati cinque lunghi anni. Nel pomeriggio di oggi è attesa la presentazione della enorme richiesta danni da parte dei gallesi, che si accordarono per prelevare l’ex attaccante per 17 ... (sportface)