Emiliano finisce davanti all' Antimafia Deve spiegare gli scandali in Puglia

(Di martedì 23 aprile 2024) In Commissione parlamentaresi va verso le audizioni del presidente della RegioneMichelee del procuratore di Bari Roberto Rossi nell'ambito dell'approfondimento sul ‘caso Bari', dopo l'inchiesta e l'arrivo della Commissione di accesso al Comune. A quanto svela l'Adnkronos è questo l'orientamento della stessa Commissione, presieduta da Chiara Colosimo, e le audizioni saranno programmate nei prossimi giorni. La conferma dell'indiscrezione è arrivata dalla senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della Commissione: “Michelesarà audito dalla Commissione. La presidente Colosimo ha accolto la mia richiesta di convocare il governatore dellain tempi brevi. Presto ...

