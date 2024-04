Emiliano alle corde rischia la sfiducia I pm pronti a convocarlo in Procura

“La destra ha un’alleanza forte, se noi continuiamo a ragionare come se ognuno dovesse essere il primo, non vinceremo mai”. Ai microfoni di Notizie.com , Marco Lacarra , deputato pugliese del Pd, risponde al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe ...

«Tutte le diverse indagini in questo momento in corso da parte della Procura di Bari non hanno mai riguardato l'attività istituzionale della giunta in carica, ed anche...