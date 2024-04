Embracer Group - il CEO parla delle sue responsabilità e delle numerose critiche ricevute

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 23 aprile 2024) Lars Wingefors, CEO di, hatoa seguito dei licenziamenti in massa e della chiusura degli studi. In un’intervista con GameIndustry, Wingefors ha spiegato di esser stato criticato sia a livello internazionale che in Svezia. È stato doloroso, ma continuo a credere in ciò che facciamo, credo nei team e nella visione che abbiamo delineato. Credo anche che i mercati pubblici, se gestiti correttamente, siano un luogo fantastico per finanziare la propria azienda e attingere sia agli investitori che al mercato obbligazionario. Wingefors ha avuto modo di rispondere alle, arrivate persino dal palco dei Dice Awards, tenutesi a febbraio. Come leader devo saper ...